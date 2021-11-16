Toplu iş değiştirme tüm çalışanları etkileyecek

Pandemi sonrası büyük bir dönüşüm yaşanan iş dünyası yetenek açığı sorunu ile mücadele ediyor. İşsiz milyonlarca genç varken birçok şirket de aradığı elemanı aylarca bulamamaktan şikayetçi. Bu açığı kapatmak için ücretsiz eğitim programları başlatılıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Türkiye’de bir yandan derin bir işsizlik sorunu var, diğer yandan ise birçok şirket aradığı özelliklere sahip çalışan bulamamaktan şikayetçi. Toplu bir iş değiştirme süreci yaşandığına dair veriler, raporlar hazırlanıyor ancak artık harekete geçme zamanı. Yetenek açığını azaltacak bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu düşünen McKinsey, ücretsiz bir eğitim programı başlattı. Forward adı verilen bu online programa katılabilmek için üç şart var: Üniversite mezunu olmak, İngilizce dersleri anlayabilmek ve 1-5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

McKinsey & Company Ortağı Ezgi Demirdağ, “Forward programının çıkış noktası; ‘İşimizin Geleceği’

Raporu oldu” dedi ve rapordan şu verileri paylaştı:

YETENEK GELİŞTİRMEK

■ Araştırmalarımız, mevcut otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşması ve benimsenmesinin, dünya ekonomisinin yüzde 50’sini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu oran, 1.2 milyar çalışana ve 14.6 trilyon ABD Doları maaş ödemesine eşit. Bu, toplu işsizlik değil, toplu iş değiştirme anlamına geliyor.

■ Bu süreçte Türkiye’de işgücünün yaklaşık dörtte birinin yeni beceriler kazanması veya becerilerini geliştirmesi gerekeceği öngörülüyor.

■ Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmek için ise işgücünde bulunan 21.1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanarak yeni yetkinlikler geliştirmesini gerektiren bir süreç anlamına geliyor.

■ 2030 yılına kadar, temel yeteneklere gerek duyulan işlerde yüzde 10, fiziksel yetenekler ihtiyaç duyulan işlerde de yüzde 8 oranında, yani toplam 1.8 milyon kişilik işgücü kaybı yaşanması bekleniyor. Teknolojik yeteneklere ihtiyaç duyulan işlerde ise artış oranı yüzde 63 olacak. Artan işgücü ihtiyacı, kayıptan 1.1 milyon fazla olacak ve toplam 2.9 milyon kişiyi bulacak.

Bu gelişmelere uyum sağlayabilmek için yeni yetkinliklerin geniş kitleler tarafından hızla kazanılması hayati önem taşıyor.

Ağa dahil olmak yeni iş fırsatları yaratabilir

Temel, ileri ve network olarak adlandırılan ve birbirini takip eden 3 seviyeden oluşan Forward programına katılanlar, 6 aylık bir öğrenme yolculuğunun sonunda, genç profesyonellerden oluşan küresel bir ağın parçası olacak. İlk seviye 18 saatten oluşuyor ve 10 haftada tamamlanıyor. Bu seviyeyi bitirenler ikinci seviyeye geçme imkanı kazanıyor. McKinsey & Company Ortağı Ezgi Demirdağ, bu ağa dahil olmanın genç profesyoneller için yeni iş fırsatları yaratmasını da öngördüklerini söyledi.