Toplu sözleşmede memura sendika darbesi

Hükümet ve memur sendikaları arasında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre bütün sendika üyesi memurlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi alabilmeleri için iş kolu barajı getirildi.

Serkan ÜSTÜN

Memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

Ayrıca toplu iş sözleşmelerine ilişkin ikramiye 135 TL’den 400 TL’ye çıkartıldı.

Ancak toplu sözleşmeye bu yıl eklenen yeni bir maddeye göre, bu ikramiyeden tüm sendika üyesi memurlar yararlanamayacak.

İŞ KOLU BARAJI

Memurlara yeni dönemde verilecek maaş miktarlarının ve çeşitli hakların yazıldığı toplu sözleşmede 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi için iş kolu barajı getirildi.

Toplu sözleşmenin Birinci Kısım 23. Maddesi’nde bir ayrıntı dikkat çekti.

Bu maddeye göre toplu sözleşme ikramiyesi verilecek memurlar tanımlanırken, ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartıldı. Onun yerine “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi getirildi.

Buradaki iş kolu barajında ise son yayımlanan üye istatistikleri esas alınacak.

400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde 1 iş kolu barajından yararlanabilmek için üye olunan sendikanın o iş kolunda çalışan memurların yüzde 1’inden fazlasını örgütlemiş olması gerekecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’de 2 milyon 658 bin 555 memurdan 1 milyon 718 bin 984’ünün herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

Memurların sendikalaşma oranı yüzde 64,66. Bunların çoğunluğu Memur-Sen, Kamu-Sen- KESK gibi büyük sendikalara üye olsa da özellikle konfederasyonlara bağlı olmayan bağımsız sendikalara veya küçük konfederasyonlara bağlı sendikalara üye olan çok sayıda memur bulunuyor.

“YÜZBİNLERCE MEMUR YARARLANAMIYOR”

Bu karar, pek çok iş kolunda örgütlenen küçük sendikaların üyelerini doğrudan etkileyecek. Örneğin büro, bankacılık ve sigortacılık iş kolunda örgütlü olan 42 sendikanın yalnızca 5’ine üye olanlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu işkolunda çalışan 282 bin 317 bin memurun yalnızca 139 bin 694’ü ikramiyeden yararlanacak.

Aynı şekilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda örgütlü 48 sendikadan barajı geçebilen sendika sayısı yalnızca 4. Bu iş kolunda çalışan 1 milyon 224 bin 644 memurun sadece 763 bin 379’u toplu sözleşme ikramiyesi alacak. 647 bin 512 sendikalı memurun bulunduğu sağlık iş kolunda ise 366 bin 692 memur toplu sözleşme hakkından faydalanabilecek.

“AMAÇ KÜÇÜK SENDİKALARI CEZALANDIRMAK”

Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan sosyal politika uzmanı Doç. Dr. Aziz Çelik, bunun küçük sendikaları cezalandırma amaçlı olduğunu söyledi.

Çelik şöyle dedi:

“Toplu Sözleşmede Memur-Sen ve Hükümet yeni bir skandala imza attı. yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyeleri cezalandırıldı.

Bu durumda üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinden küçük sendikalara üye binlerce memur yararlanamayacak. Böylece sendika tekeli teşvik edilirken, sendika seçme özgürlüğü toplu sözleşmeyle baltalanmış oldu.

“YASALARA AYKIRI, DAVA AÇILMALI”

Memur-Sen toplu sözleşmeden sadece kendi üyelerinin yararlanmasını savunuyor. 6. dönem toplu sözleşmesiyle sendikal ayrımcılık yolunda ilk adım atılmış oldu. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesi ve sendika sendika seçme özgürlüğünü güvence altına alan hükümlerine aykırı.

Toplu sözleşme ikramiyesi memurların sendika aidatlarını karşılama işlevi görüyor. Böylece küçük sendikalara üye memurlar istifaya zorlanmış olacak. Toplu sözleşme ikramiyesinden sendikal ayrımcılık nedeniyle yararlandırılmayan sendika üyeleri dava açmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Memur zam oranı belli oldu İlginizi Çekebilir Memur masadan hep yenik ayrıldı