Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?

Otobüs, vapur, metro ve metrobüs bugün 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle gün boyunca ücretsiz olarak hizmet veriyor. TCDD’ye bağlı Marmaray için henüz bir açıklama yapılmazken, ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Yolculuk yapacak olan öğrenciler ve çalışanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

6 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray’ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.