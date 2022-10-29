Toplu taşıma ücretsiz mi bugün? Metro, Marmaray ve otobüs ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek. Büyükşehir belediyelerine bağlı toplu taşıma araçları olan metro, otobüs, vapur ve metrobüs de İstanbul ve Ankara’da gün boyunca ücretsiz, İzmir’de 1 kuruş olacak.

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim günü toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurlarında ulaşım ücretsiz olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray trenleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY) ile 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ankara’da Başkentray da vatandaşlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.