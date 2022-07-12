Toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman bitecek? Otobüs, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Bayramın son gününe girilirken otobüs, Marmaray, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçları bugün de ücretsiz olmayı sürdürüyor. Toplu taşıma araçları sadece bayram süresince ücretsiz olacağı için bu geceden itibaren yeniden ücretli olarak hizmet verecek.

Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir’de geçirecek olanlar toplu taşıma araçlarından 4 gün boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, metro, metrobüs, vapurun ücretsiz olacağı açıklandı.

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “Kurban Bayramı” süresince 09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00’dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00’e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.