Toplu taşımada bu kuralları unutmayın

Yeni tip corona virüsünün tekrar mart ayı seviyelerine doğru yükselmeye başladığı son günlerde toplu taşıma araçları en riskli yerlerden biri. Çünkü kapalı alanda çok sayıda kişi bir arada bulunuyor. Sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor. Yolcuların bir kısmı maske takıyor, bir kısmı takmıyor. Bir de aynı yüzeye pek çok kişi dokunuyor. Bu noktada Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Müslüm Çiçek, toplu taşıma araçlarında dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıraladı:

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

– Pandeminin başladığı günden bu yana hastalığa karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği en önemli konuların başında gelmektedir. Hasta kişiye 2 metreden daha yakın mesafede ve 15 dakikadan daha uzun süre temas edilmesi durumunda hastalığın daha kolay yayıldığı kabul edilmektedir.

– Hastalığa etkili aşı ve/veya ilaç bulununcaya kadar elimizdeki en geçerli korunma yöntemi maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıdır. Bu kuralları hayatımızın her aşamasında olduğu gibi toplu taşımada da uygulamak zorundayız.

DURAKTA DA MASKE TAKIN

Otobüs, minübüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları ile seyahat ederken;

– Araçlara binmeden önce duraklarda ve bekleme alanlarında mutlaka maske takılmalı ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

– Yolculuk boyunca da maske takılmalıdır.

– Araçlarda koltuklarda çapraz oturulmalı, yüz yüze bakacak şekilde oturulmamalıdır. Yan yana bulunan iki koltuktan birine oturulmalı diğeri boş kalmalıdır. Ayakta yolcu kapasitesinin en fazla üçte biri kadar yolcu alınmalıdır. Araçlarda sosyal mesafe korunacak şekilde ayakta durulmalıdır.

– Yolcuların araçtan inerken de maskeleri takılı olmalı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalıdır.

FAZLA YOLCU ALINMAMALI

– Toplu taşıma araçları sefer öncesi ve sefer aralarında dezenfekte edilmelidir.

– Bekleme alanları, duraklar ve tüm araçlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.

– Şoförler tarafından fazla yolcu alınmamasına dikkat edilmelidir.

– Araçlara binilirken büyükşehirlerde çok zor ama mümkünse yolcular ateşleri ölçülerek araca alınmalıdır.

– Gerektiğinde kurallara uyum açısından yolcular uyarılmalıdır. Kurallara uymayan yolcular için kolluk kuvvetlerinden yardım alınmalıdır. Kurallara uymayan yolculara idari para cezası verilebileceği bütün vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir.