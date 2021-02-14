“Toplumsal olayları çizgileriyle yorumlayan karikatürist: İsmail Gülgeç”

İSTANBUL (AA) – SAADET FİRDEVS APARI – "Karikatürün sıra dışı ustası" olarak tanınan karikatürist İsmail Gülgeç vefatının 10'uncu yılında anılıyor.

Gaziantep'te 1948'de dünyaya gelen Gülgeç, ilköğrenimi sırasında geçirdiği hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Gülgeç, sonraki yıllarda kendi kendini yetiştirmeye çalıştı ve karikatüre yöneldi.

Gülgeç, mesleğe 1968'de "Yeni Asır" gazetesinde çizgi romancı olarak başladı. Daha sonra "Demokrat İzmir", "Ege Ekspres", "Devir" ve "Milliyet" gazetelerinde çizdi.

Milliyet Çocuk dergisinde yayınladığı "Ormangiller" adlı karikatür-bantı ile büyük beğeni kazanan sanatçı, 1975-1980 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde 1980 yılından sonra da Cumhuriyet Gazetesi'nde mesleğini sürdürdü.

Gülgeç, ayrıca "Aktüel", "Sabah Pazar", "Star", "Habertürk" ve "Birgün" gazetelerinin yanı sıra "Nokta" ve "Para" dergilerinde de çalıştı. Sanatçının 1979'da yayınlanan "İnce Memed" resimli romanı (Yaşar Kemal'in yapıtıyla birlikte) yurt dışında da okurlarla buluştu.

– Tarihsel olaylardan esinlendi

"Memo" adlı çizgi dizisinde tarihsel olaylardan esinlenen Gülgeç, "İnsanlar" adlı dizisinde ise günlük yaşantıdan görüntüler verdi.

Usta karikatürist, "Hayvanlar" adlı çizgi dizisinde de güncel, toplumsal olayları farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Gülgeç, Milliyet'in haftalık mizah eki Kirpi'de de bir süre çizdi.

Ahmet Ümit'in "Başkomser Nevzat-Çiçekçinin Ölümü" isimli kitabını 2005'te çizgi-roman olarak resimleyen Gülgeç, ayrıca şarkıcı Nazan Öncel'in "7'n Bitirdin" isimli albüm kartoneti için 12 şarkıya 12 karikatür çizdi.

Gülgeç, 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da Karikatürcüler Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Evrensel, Birgün, Bianet'te de çizgileri yayımlanan İsmail Gülgeç, son olarak Cumhuriyet gazetesinde "Hayvanlar" çizgi bandını çiziyordu.

– 15 Şubat 2011'de hayatını kaybetti

Sanatçı, 15 Şubat 2011'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gülgeç için ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi önünde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Gülgeç'in cenazesi, Çanakkale Eceabat ilçesi Kocadere köyünde toprağa verildi.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gülgeç'in vefatının ikinci yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "çizgilerin ustası" olarak nitelediği sanatçı için, "Farklı bakış açılarıyla değerlendirdiği toplumsal olayları çizgileriyle yorumlarken bizleri hem gülümsetip hem de düşündüren çok değerli bir çizerdi." ifadelerini kullanmıştı.