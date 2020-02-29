Toprak Razgatlıoğlu’ndan kahraman Mehmetçik’e selam ve saygı

Dünya Superbike Şampiyonası’nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya’daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Razgatlıoğlu, zaferinin ardından asker selamıyla poz verdi. Genç sporcu, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı. Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından dolayı kutlamalara katılmadığını açıkladı.

4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti’ndeki ilk etap yarışında Toprak 22 tur sonunda bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı ve sezonu galibiyetle açtı. Genç sporcumuz, 33:48.344’lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona iyi bir derece ile başladı. Yamaha ve Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, asker selamı vererek zaferini kahraman Mehmetçiklerimize adadı.

Yarışın ardından bitiş çizgisinde asker selamı veren Toprak Razgatlıoğlu İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize selam gönderdi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: SON TURDA ENDİŞELENDİM

Yarışı değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, “3. serbest antrenmanda motosikleti çok daha iyi hissettim. İyi dönüyordu ve arka kavrama çok daha iyiydi. Kendi kendime yarışa hazır olduğumu söyledim. Ama yarıştan önce inanılmaz derecede stresliydim. Çünkü bu benim ilk kez resmi bir binici olarak R1 ile yarışıyordum. İyi bir pozisyona ihtiyacım olduğunu biliyordum ve starttan sonra yarış koşullarına odaklandım. Çünkü lastikleri korumak zorunda olduğumu biliyordum. Motosikletim kayıyordu ve son turda endişelendim. Çünkü gazı açtığımda dönmeye başlamıştı, ilerlemiyordu. Rakiplerim çok yakındı ama yeni R1 ile kazandım. Pazar günü arka lastikte iyi bir kurulum yapmaya çalışacağız. Belki on tur yarışı sorun olmaz ama uzun yarış için önemli olacak” dedi.

AVUSTRALYA 1. YARIŞ SONUCU (İLK 5)

1.Toprak Razgatlıoğlu – TÜRKİYE (Pata Yamaha WorldSBK)

2.Alex Lowes – İngiltere (Kawasaki Racing Team)

3.Scott Redding – İngiltere (ARUBA.IT Ducati)

4.Michael van der Mark – Hollanda (Pata Yamaha WorldSBK)

5.Leon Haslam -İngiltere (HRC Team)

Fotoğraflar: Türkiye Motosiklet Federasyonu