Topyekün yoksullaştık

Sınıf ve seçmen ayırt etmeksizin toplumun yüzde 71.2’si yoksullaştığını açıkladı. Zenginleştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10.2’de kaldı

Sayime BAŞÇI

Türkiye, döviz kurlarındaki tarihi zirveler ve halkın düşen alım gücü ile büyük bir ekonomik krizin ortasından geçerken, halkın yüzde 71.2’si yoksullaştığını açıkladı. Yapılan araştırmalar sınıf ve seçmen ayırt etmeksizin her 10 kişiden 7’sinin gelirlerinin azaldığını ve yoksullaştığını ortaya koydu.

Metropoll tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Nabzı Kasım 2021 araştırmasının sonuçlarına göre halkın yüzde 71.2’si yoksullaşırken, yüzde 10.2’si zenginleşti. Maddi durumunun değişmediğini aktaranların oranı ise yüzde 17.7 oldu. Parti tercihlerine göre sonuçlarda ise AKP seçmeninin yüzde 30.9’u MHP seçmeninin ise yüzde 57.7’si fakirleştiğini açıkladı.

AKP seçmeninin yüzde 39’u maddi durumunun değişmediğini aktarırken, 3 AKP seçmeninden biri de zenginleştiğini açıkladı. Diğer taraftan CHP seçmeninin yüzde 92.9’u, İyi Parti seçmeninin ise yüzde 89.7’si halkın yoksullaştığını belirtti. Yoksullaştığını açıklayan Saadet Partisi seçmeni oranı yüzde 91.9 olurken, MHP seçmeninin yüzde 13.1’i ise zenginleştiğini açıkladı.