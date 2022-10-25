Torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıraları boş kaldı

TBMM torba kanun teklifi görüşmelerinde AKP sıralarının boş olmasına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında AKP sıralarının boş olduğuna dair video paylaştı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Başarır, “Torba yasayı getirdiler. Öğrenci var, icra var, af, var, halk var ama AKP milletvekilleri yok. Ben bu durumdan utanıyorum… İşte AKP milletvekillerinin milletin iradesine olan saygıları! Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıralarının durumu bu! AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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