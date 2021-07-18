Torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

2021’de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Kanunda yer alan diğer maddeler şöyle:

– Teklif ile güvenlik korucularına ödenecek ek tazminat toplamının 2021 yılının Ocak ayına ilişkin net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

– 31/21/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve teknikerlere ait iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş oylan protokol kapsamında eğitim almış olanlar diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere yardımcı personel olarak çalışabilecekler.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı 1567 sayımlı Türk Parasını Kıymetini Koruma Kanunu dayanarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek, veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk Lirasını geçmemek üzere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret alabilecek.

DOKTOR VE ECZACILARA EK ÖDEME

– 2020 yılında yaşanan depremlerde binası zarar gören vatandaşların devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarını yok edecek, afet zedelere eşit şekilde yararlanması sağlanıyor.

– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda görev yapan doktor ve eczacılara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor.

– Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya ve protokoller üzerinden götürü bedel üzerinden bedel ödemeye yetkilidir.

– Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı sürelerinin getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasının bir yıl uzatılması amaçlanıyor.

– Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan bir takım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin bir yıl uzatılması amaçlanmaktadır.

– Rekabet Kurulu Başkan ve üyeleri üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde gerçekleştirdikleri soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

– Soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde anılan personelin gözetiminden sorumlu Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkan yardımcısı ile Başkan Yardımcısı Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

TÜİK YENİDEN TEŞKİLATLANDIRILACAK

– Türkiye İstatistik Kurumu ‘Özel bütçeli diğer idareler’ bölümüne alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de gerekli değişiklik yapılacak.

– Karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletiliyor. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 olarak belirleniyor.

– Erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükler maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkan tanınıyor.

– Bankalar dâhil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

– Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılabilecek.

– Gümrük personeline devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, ilen almakta oldukları aylık tutarının iki katından beş katına, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler; fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar parayla ödüllendirilecek.