Torba yasa kabul edildi… Torba yasada neler var?

Corona virüsünün hayat üzerindeki etkilerini azaltmak için her alanda tedbirler alınıyor. TBMM’de bu sebeple bir torba yasa gündeme geldi ve bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TORBA YASADA NELER VAR?

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Emekli aylıkları bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan’a kadar durduruluyor.

Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.

İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.