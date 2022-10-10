Torba yasada neler var? Elektrik ve doğal gaz desteği, icra borcu ve KYK borcu faizi silinmesi…

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, KYK kredisi faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2,000 TL’ye kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini ve kur korumalı mevduatın uzatılmasını da içeren ekonomiye ilişkin torba yasa kanun teklifinin görüşmeleri TBMM’de bu hafta başlayacak.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 48 maddeden oluşuyor. Kanun ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasını da içerecek. TBMM’nin geçen hafta açılırken, bu kanun 13 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlayacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

Teklif ile, apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesisleri için belirlen vergi teşviki sınırının 50 kW’a çıkarılması, çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan ödemelerin belirli tutara kadar gelir vergisi istisnası kapsamına alınması, yurt dışındaki onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanların ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulması, öğrenim kredisi alan öğrencilerin; borçlarını mezuniyetlerinden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler hâlinde ödemelerine imkân tanınması amaçlanıyor.

Ayrıca yaşlı ve engellilere aylıkları ile ilgili yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacaklardan vazgeçilmesi, üniversitelerin tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine bu dönemde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılması, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere fazla ve yersiz ödenen evde bakım ödemeleri ile bunlardan doğan faizlerin terkin olunması öngörülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bankalara faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle de faaliyet izni vermeye yetkili kılınması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satış ile diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmesi, evrensel posta hizmeti gelirlerinin yılda bir kez hesaplanarak ödenmesi, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna konu alanlarda idari para cezası tutarlarının güncellenmesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunda değişiklik yapılması, turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranlarının yeniden düzenlenmesi de içeriyor.

BAHİS OYUNLARINA CEZA

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5,000 güne kadar adli para cezası verilecek. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020’den itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmeyen idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ

Yasaya göre işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023’e kadar ilave olarak yapılan aylık 1,000 TL’yi aşmayan ödeme, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş geçen hafta KYK borçları için, “Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak” demişti. AKP’nin TBMM programına göre yıl bitmeden en az bir büyük ihtimalle iki ya da üç tane ekonomiye ilişkin torba yasa tasarısı daha gelecek. TBMM sosyal yardım programlarının genişletmesi ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi düzenlemeleri içerecek adımları önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesinde bir takvim içerisinde tamamlanacak. Bu dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları artışı da yapılacak.

OVP’nin kısa süre önce güncellenen verilerine göre 2022’nin 461 milyar TL bütçe açığı ile tamamlanmasını öngörülüyor. Bütçe her yılın son ayında ilk 11 ayı aşan açıklar veriyor. Bu yılın son 4 ayı için ise bu oran OVP’ye göre 500 milyar TL daha bütçe açığı anlamına geliyor. REUTERS