Torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler, neleri kapsıyor?

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı. Başkanlığına sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren “torba kanun” içerisinde devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor. Torba yasa ile maske cezası silinecek, KYK borcu faizi silinecek, icra borcu silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

TBMM’yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. 48 maddelik torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu. ‘Seçim torbası’ olarak da tarif edilen düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda ele alınacak. Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

TORBA YASADA NELER VAR?

2 BİN TL’DEN KÜÇÜK ALACAKLAR: 5 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan ve 2 bin lira ve altında olan alacakların tasfiyesi sağlanacak. Bu düzenlemeden yaklaşık

5 milyon kişi yararlanacak. Kur Korumalı Mevduat süresi uzatılıyor. Düzenlemenin süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

COVİD CEZALARI: Pandemi döneminde Covid-19 önlemleri kapsamında maske takmama basta olmak üzere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ancak verilen cezayı ödeyen kişilere de iade edilmeyecek.

SİCİL AFFI: Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023’e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları’ dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı’ anlamına geliyor.

KYK faizleri de siliniyor: 1 milyon 292 bin kişinin öğrenim kredisi, 26 bin kişinin de katkı kredisinde uygulanan faizler silinecek. Kredi borçlarında enflasyon farkları kaldırılacak ve sadece alınan kredi geri ödenecek. Kredi borçlarının faiziyle birlikte 27.6 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak. Yaşlı ve engelli aylığında ‘yersiz ödemelerin’ geri tahsilinden vazgeçildi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Basın kanunu: Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği: Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

İhracatçılara “çifte pasaport”: Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, “Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

AKP iktidarı döneminde ihracata yönelik önemli bir süreç başlatıldığını dile getiren Elitaş, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye’nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

Çatılarda güneş enerjisi ile elektrik üretimine teşvik: Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kur korumalı mevduat: Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021’de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, “Mart 2022’de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” diye konuştu.

EYT düzenlemesi: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023’ten itibaren hayata geçecek.” değerlendirmesini yaptı. AA