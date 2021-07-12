Torba yasada Rekabet Kurumu maddesi: Transfer yasağı geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından meclise getirilen yeni torba yasa teklifinin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu’nda ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

Bu hafta tatile girmesi beklenen TBMM’de gündeme alınacak olan torba yasada ekonomi alanında bazı düzenlemeler de yer aldı.

İKİ YIL ÇALIŞAMAZ

Rekabet Kurumu çalışanlarının soruşturma ya da inceleme yaptığı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere transfer yasağı da teklifte yer alan düzenlemeler arasında.

Torba yasa ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 25. Maddesi’ne eklenecek düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile, soruşturma raportörleri ve daire başkanları, görevden ayrıldıkları tarih itibariyle iki yıl boyunca görevde bulundukları son iki yıl içinde yürüttükleri soruşturma veya inceleme konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışamayacak.

Kanunun gerekçesinde, Rekabet Kurumu’nun tarafsızlığına yönelebilecek olası tereddütleri gidermek ve soruşturma esnasında teşebbüslerden elde edilen hassas bilgilerin aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerin lehine veya aleyhine kullanılmasını engellemek amacıyla kurul başkan ve üyelerinin görevden ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle yasaklanacağı belirtildi.

Aynı şekilde raportör olarak görevlendirilen meslek personelinin ve bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanları ile yardımcılarının iki yıl boyunca soruşturma yaptığı sektörlerde çalışmasının yasaklanması öngörüldü.

TARTIŞILAN TRANSFER

Yasal düzenlemenin geçtiğimiz aylarda özel sektörün Rekabet Kurumu’ndan yaptığı tartışmalı transferin ardından gelmesi dikkat çekti.

Rekabet Kurumu’nda 2. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hatice Yavuz geçtiğimiz Mart ayında Trendyol’un üst düzey yöneticiliğine transfer olmuştu.

Rekabeti ihlal soruşturması geçiren Trendyol, 4054 sayılı Rekabet Kanununun öngördüğü süreç uyarınca soruşturmanın son safhasındaki sözlü savunmasını Mart ayında yapmış, tam bu sırada şirket, Rekabet Kurumunun Denetimden sorumlu Daire Başkanı Hatice Yavuz’u transfer etmişti.

TARTIŞILAN RAPOR

Rekabet Kurumu tarafından Nisan ayında yayımlanan ‘E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Önraporu’nda, “2018’den sonra en yüksek pazar payı artışının, Trendyol tarafından kaydedildiği; en büyük pazar payı kaybının ise, N11 ve GittiGidiyor tarafında gerçekleştiği; Hepsiburada’nın, pazar payını koruma eğiliminde olduğu; 2018 yılında pazara giriş yapan Amazon Türkiye’nin ise, kısıtlı pazar pay artışı sağladığı anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verilmiş ancak pazarla ilgili ‘oligopol’ yapıda olduğu tespiti yapılmıştı.

YASAKLAYAN KANUN VAR

Halihazırda 2531 sayılı ‘Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun’a göre kamu görevlilerinin alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev almaları yasak. Kanun aykırı hareketlerde bulunanlar için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İlginizi Çekebilir e-ticarette tartışılan transferİlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu’ndan 13 şirket hakkında soruşturma kararı