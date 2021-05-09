“Torbacı”lara uyuşturucu dağıtımı yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) – Jandarma ekiplerince Esenyurt ve Fatih'te düzenlenen operasyonda 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain ele geçirilirken uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli B.M'nin piyasada "torbacı" olarak tabir edilen kişilere uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip yaptı.

B.M'nin Esenyurt ve Fatih'te kullandığı iki adreste dikkat çekecek nitelikte bir hareketlilik olduğunu belirleyen ekipler, buralara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş halde 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.M., "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.