Torrent’in sözleri gündem oldu! “Guardiola Taylan Antalyalı’yı çok beğendi”

Sarı Kırmızılılar’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları özellikle Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent katıldığı bir Youtube programında açıklamalarda bulundu ve Avrupa’da bir takım çalıştırması halinde Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek istediğini söyledi. Torrent ayrıca kendisine haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Galatasaray, Süper Lig’de 2021-22 sezonunu 13. bitirdiğinde teknik direktörlük koltuğunda Domenec Torrent vardı. İspanyol çalıştırıcı Beyaz Futbol programına katılarak sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemler hakkında konuştu.

Domenec Torrent, Galatasaray’dan kovulduğunu gazeteden öğrendiğini ve hiçbir yöneticinin kendisine açıklama yapmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye’yi sevdiğini ve Süper Lig’de çalışmak istediğini söyledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTİRAFI

Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray’da en beğendiği futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu açıkladı. Torrent, milli yıldız için, “Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa’da iyi bir takımın başına geçersem Kerem’i hemen takımıma transfer ettireceğim.” ifadelerini kullandı.

‘BANA VE FATİH TERİM’E HAKSIZLIK YAPILDI’

Galatasaray’da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, “Fatih Terim’e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim’i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı.” ifadelerini kullandı.

‘GUARDIOLA, TAYLAN ANTALYALI’YI BEĞENDİ’

Torrent, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından sonra Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi. Torrent ayrıca Guardiola’nın Taylan Antalyalı’yı çok beğendiğini söyleyerek, “Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için ‘Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson’u da çok beğendim’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kariyerinde 20 maçta görev alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.