Torun: Bütçeyi tamtakır ettiler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Urfa’da hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılardan bahsettiğini ancak İstanbul’da ekonomik sıkıntı olmadığını söylediğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Dün söylediğini bugün yalanladı. Artık kafası o kadar karışık ki, artık Türkiye’yi yönetmekten o kadar aciz ki, ne yaptığını ne ettiğini bilemiyor” dedi.

Vatandaşın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, bayram alışverişi yapamadığını belirten Torun, şunları söyledi:

*Elbette ki sarayın etrafında sorun yok. Sarayın beslemelerinde sorun yok ama halk çarşıda pazarda inanılmaz sorunlar içerisinde. Geçen yılın ilk 3 ayında bütçe 31 milyar fazla vermişti. Bu yılın ilk 3 ayında bütçe 250 milyar açık verdi. Sadece Mart ayında 47 milyar lira açık oluştu.

*Yani ülke gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamaz halde. Kasanın altı delinmiş milletin parası sürekli dökülüyor. Bu seçimleri de bu iktidar kazanırsa seçimlerden sonra ülkenin hali ne olacak? Hepimizin hali ne olacak? Haziran gelmeden maalesef bütçeyi tamtakır ettiler, iflas ettirdiler ve ülkeyi yoksulluğa mecbur ettiler.

“1.5 MİLYAR DOLAR VERDİLER KİT ALIYORUZ DİYE SEVİNİYORLAR”

*ABD İçişleri Bakanlığı F16 modernizasyon kitinin satışına onay verdiği ve kongreye gönderdi. Onaylanırsa kitlerin modernizasyonu gerçekleşecek.

*Biz şunu sormak istiyoruz, ‘F35 projesi için 1.5 milyar dolar para ödediniz ama sizi F35 projesinden çıkardılar. Sonra dediniz ki, bu parayla F16 alalım paramız boşa gitmesin’, vermediler. Şimdi seçimlere 25 gün kala F16’lar için kit vereceklermiş buna seviniyorsunuz. Sanki çok büyük bir iş başarmışsınız gibi kit aldık diye seviniyorsunuz.

“DEVLETİN BÜTÇESİNİ BELEDİYE BÜTÇESİYLE YARIŞTIRIYORSUNUZ”

İstanbul’dan milletvekili adayı olarak gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Belediyelerinizle bedava konut yapın ve dağıtın” sözlerine de cevap veren Torun, AKP’nin 21 yıldır iktidarda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

*38 milyar dolar deprem vergisini hiç etmişsiniz, 8 kez imar affı çıkarmışsınız, vatandaşı enkaz altında bırakmışsınız, şimdi deprem konutlarını vatandaşa parayla satıyorsunuz sonra diyorsunuz ki, ya sizin hiç utanmanız yok mu, ‘niye belediyelerinizle bedava konut yapmıyorsunuz’ diye soruyorsunuz. Devasa Türkiye Cumhuriyeti bütçesiyle belediye bütçesini yarıştırıyorsunuz. Bu kadar acizsiniz. Sen tasalanma Kurum, milletvekili olarak tanık olacaksın belki, seçilecek misin, seçilmeyecek misin bilmiyoruz ama o konutları yapacağız ve depremzedelerimize de bedava vereceğiz. 13. Cumhurbaşkanımızın da sözü budur” diye konuştu.

“ÜZÜLME MAKAMI DEĞİL İCRAAT MAKAMI”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı da eleştiren Torun, “Fuat Oktay diyor ki, ‘Kızılay’ın çadır satmasına üzüldük genel kurulda gereği yapılır.’ Ne zaman yapılacak genel kurul? 2025’de. Sanki ülkeyi başkası yönetiyor. İstediğinizi görevden alıyorsunuz istediğinize veriyorsunuz, bakanları ağlatarak görevden alıyorsunuz. Bu Kızılay başkanını ve yönetimini niye burada tutuyorsunuz? Sizin makamınız üzülme makamı değil, görev yapma makamı, icraat makamı. On binlerce depremzede günlerce sokakta yattı, açıkta kaldı. ‘Genel kurul yapılana kadar biz bu yönetime dokunmayacağız’ diyorsunuz. ‘Üzüldük’ diyerek milleti kandıramazsanız. Kızılay yönetimi ne ise siz de aynısınız. Aynı becereksizlik, aynı acziyet içerisindesiniz” dedi.

Konuşmasında CHP’li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı yardımları da anlatan Seyit Torun, Ordu’dan aday gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in vatandaşları kandırdığını ileri sürdü. Bakanın şu anda milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Seyit Torun, “Diyor ki, ‘Ben Ordu’nun Milli Eğitim yatırımlarını 4 kat arttıracağım.’ Bütçe yapıldı bakan, bu zamana kadar neredeydin? Şimdi adaysın unutma. Bakanlık işin bitti. Ordu halkını kandırmaya, yalan söylemeye utanmıyorsun” diye konuştu.