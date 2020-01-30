Torunlar, Kızılay ve Ensar arasında 8 milyon dolarlık bulmaca – Gün Başlıyor (30 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Torunlar İnşaat, Kızılay ve Ensar Vakfı arasındaki milyon dolarlık kaynak aktarma sürecine değiniyor. Kudüs üzerinden oluşturulmaya çalışılan Yeni Orta Doğu düzenine ışık tutan Ataklı, Kanal İstanbul ve deprem gerçeğini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr