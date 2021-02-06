TOSB 4. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) – Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, TOSB bünyesinde yatırımların birçok kolda sürdüğünü belirterek, "Arsa yatırımı yapmak istemeyen, ülkemizde otomotiv sektörüne yatırım talebinde bulunan global sermayeli firmaların, yatırım yapmasının önünü açarak otomotiv sektörüne destek oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Yapılan açıklamaya göre, TOSB’nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi kurallarına uygun salon katılımı ve çevrim içi katılımla gerçekleştirildi. 2020 yılı faaliyetleri ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu yaptı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Dudaroğlu, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını fakat bununla birlikte TOSB’un misyonunu gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı olduklarını belirterek, "Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatımız, 2,5 milyar dolarlık ciromuz, 85 faal fabrikamız, 21 yabancı sermayemiz, 17 Ar-Ge ve 1 inovasyon merkezimiz, 36 startup projesi, Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi ve anaokulumuz ile dünyada örnek olan OSB’lerden bir tanesiyiz.

Otomotive hizmet veriyoruz ve uluslararası rekabetçilikteki en önemli gücümüz, bir OSB’ye sahip olmamızdır. Her dönem yönetimlere gelecek olan arkadaşlar bu misyonla OSB’mizi daha ileriye taşımak zorundalar. Otomotivciler olarak geçen yılı firmalarımıza göre değişkenlik addetmekle birlikte, yüzde 10-20 arasında bir kayıpla kapattık. 2021 yılının bütün firmalarımız için çok başarılı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

– "Otomotiv sektörüne destek oluşturmayı hedefliyoruz"

TOSB bünyesinde yatırımların birçok kolda sürdüğünü aktaran Dudaroğlu, "Arsa yatırımı yapmak istemeyen, ülkemizde otomotiv sektörüne yatırım talebinde bulunan global sermayeli firmaların, yatırım yapmasının önünü açarak otomotiv sektörüne destek oluşturmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca bir veri merkezi de oluşturmak istediklerini belirten Dudaroğlu, TAYSAD Akademi-Otomotiv Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi ile de üye firma çalışanlarının uzmanlık/yetkinlik gelişimlerine destek olmayı ve yeni teknolojilerle buluşmalarını amaçladıklarını kaydetti.

– Eğitim ve sosyal faaliyetler ile geliştirme çalışmaları sürdü

Öte yandan açıklama aktarılanlara göre, genel kurulda gerek 2019’da başlayan gerekse de 2020’de yeni eklenen çalışmalar da katılımcılara aktarıldı. Buna göre TOSB’da, 2019 yılı sonrasında yaklaşık 200 bin metrekare üretim alanı inşa edildi ve atıl binalar hayata geçirildi. Devletten alınan 1 milyon TL civarındaki destekle kurulan TOSB İnovasyon merkezine de 4 yeni birim daha katıldı. HES kodu uygulamasına geçildi ve tüm ortak alanlarda dezenfektasyon çalışmaları devam etti.

Salgın döneminde her türlü bilgi iletişimi; güney kavşağına 1 ve kuzey kavşağına 2 adet yerleştirilen LED ekranla güvenli bir şekilde sürdü. TOSB ortak arıtma tesisinde atık suların geri kazanımı kapsamında yapılan çalışmalarla da yılda 52 bin 560 metreküplük su tasarrufu sağlandı. Ayrıca hazırlıkları tamamlanan ve TOSB profesyonellerine daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan Performans Yönetim Sistemi’nin 2021 yılı itibarıyla başlatıldığı da açıklandı.

– Otonom araç parkurunda üye firmaların çalışmaları ve otonom konulu etkinlikler devam etti

Açıklamaya göre, TOSB içerisinde yer alan otonom araç parkurunda ise üye firmaların çalışmaları ve otonom konulu etkinlikler devam etti. Yine TOSB içerisinde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ise üyelerle birlikte dışarıdan gelenlerin kullanımına açık TOSB’un eğitim alanındaki çalışmaları 2020 yılında da sürdü. Sanayicinin dijital dönüşümüne teşvikini amaçlayan ve 3D modelleme çalışmalarına imkan tanıyan, tasarım ve eğitim atölye birimleri ile dijital dönüşüm ofisleri devreye alındı.

2020 yılında salgın sebebiyle çevrim içi gerçekleşen 61 eğitime 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı. Çevrim içi olarak derslerin devam ettiği Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki MBA programında, geçen yıl üçüncü dönem mezunları verildi. Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle de öğrencilerin pratik yapmasına imkan verecek olan atölye ve tezgahların sayıları artırıldı, kütüphane yenilenerek 1.000 adetlik kitap bağışı gerçekleşti.