TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: “Formula 1'in bu sene de ülkemizde olmasını canı gönülden diliyoruz”

ANKARA(AA) – FATİH ÇAKMAK – Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları altında 2020 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'ni ve Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, AA muhabirine, 2020 yılını değerlendirdi.

Üçlertoprağı, "Bu sezon öncelikle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediğimiz Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'ni çok başarılı bir organizasyonla gerçekleştirdik. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenen yarışımızı toplam 105 yerli ve yabancı medya mensubu takip etti. Büyük bir ekip çalışmasıyla, Sağlık Bakanlığımız ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kovid-19 protokollerini en sıkı şekilde uygulayarak örnek bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem uluslararası yetkililer, hem de katılımcılardan övgü dolu yorumlar aldık." diye konuştu.

Üçlertoprağı, WRC Türkiye Rallisi'nin FIA tarafından çevresel sürdürülebilirlik akreditasyonunda en üst seviye olan 3 yıldız kategorisine yükseltildiğini vurgulayarak, "Sportif faaliyetlerde de çevreye duyarlılığı vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Sıfır Atık Yönetimi ve ÇEVKO iş birliği ile doğayı korumaya yönelik çok yönlü çalışma planlarımız FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu ile yurt dışından gelen bağımsız denetçilerden tam not almayı başardı." şeklinde konuştu.

– "Formula 1 yarışını başarıyla organize ettik"

Türkiye'de 9 yıllık aradan sonra tekrar gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sportif faaliyetini kusursuz icra ettiklerini belirten TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "WRC Türkiye Rallisi biter bitmez, konsantrasyonumuzu sportif anlamda tüm sorumluluğunu üstlendiğimizin Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine çevirdik, 7 hafta gibi kısa bir sürede tüm hazırlığımızı yaptık. Çok güzel hazırlandık, çok güzel bir şekilde organizasyonu icra ettik." dedi.

Formula 1'in otomobil sporlarının en gözdesi olduğuna işaret eden Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Farklı illerden gelen bayrak gözetmenleri, müdahale gözetmenleri, yangın gözetmenleri, teknik kontrol grubu ve 100 kişiden fazla bir kadroyla oluşturduğumuz tıbbi müdahale ekibimizin yanı sıra, kamu kurumlarından organizasyona destek veren AFAD, 112, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi gibi özel donanımlı ve eğitimli ekipleri de kendi bünyemizde çalıştırmamız gerekiyordu. Daha önce yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak, bir yandan kendi gözetmenlerimizin çevrim içi eğitimlerini yürüttük, diğer yandan da bu kurumların görevleri ile koordine olarak hazırlandık. Eğitimler sırasında FIA yetkililerinin yaptığı teftişlerden de iyi bir izlenim aldık. Bu hazırlık döneminin ardından, sportif kadromuz ile yarışın asıl kahramanları olan yaklaşık 850 kişilik ekibimiz ile olumsuz hava şartlarına rağmen daha önceki yıllarda da olduğu gibi yarışı başarıyla organize ettik."

Üçlertoprağı, "Biz Formula 1'in bu sene de ülkemizde olmasını canı gönülden diliyoruz ve bu konuda aynı geçen sene olduğu gibi FIA nezdinde gerekli lobi çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Formula 1'i yeniden Türkiye'ye kazandırabilirsek de geçen yıl olduğu gibi mümkün olan en yüksek standartlarda organizasyonu gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

– Milli sporcuların başarıları

Geçen sezon uluslararası yarışlarda milli sporcuların başarılı olduğunu aktaran Üçlertoprağı, "Ayhancan Güven, 2020 Porsche Super Cup serisini üçüncü ve Porsche Carrera Cup Fransa serisini ise ikinci tamamladı. Sezon içerisinde birçok yarışta podyumda İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi başararak bizleri gururlandırdı." şeklinde konuştu.

Üçlertoprağı, bir diğer milli otomobil sporcu Salih Yoluç'un başarısına da değinerek, "Ayrıca FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 24 saatlik Le Mans Yarışı'nda Salih Yoluç, amatör sınıfta zafere ulaşarak Le Mans 24 Saat Yarışı'nda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu." diye konuştu.

Otomobil sporlarındaki diğer sporculara yönelik de Üçlertoprağı, şunları söyledi:

"Bu sezon GT4 Avrupa Serisi'nde mücadele eden ve start aldıkları 12 yarışın 8'inde podyum gören Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, kategorilerinde ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı kaydetti. TOK Sport WRT takımımız da 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı WRC2 takımlar şampiyonu olarak tamamladı ve bu şampiyonluk ile Türkiye ralli tarihindeki en büyük başarıyı elde etti."

– "Ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olduk"

"Pandemi dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında dijital şampiyonalarla değerlendirdik" diyen TOSFED Başkanı, "Her yaş gurubundan büyük ilgi gören bu organizasyonlar ile FIA'ya bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olduk. 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonu Özcan Yılmaz olurken, 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda genç sporcumuz Ali Türkkan zafere ulaştı." şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların da organizasyonlarda görev alabilmelerini ve sporcu olarak yarışlara katılımlarını sağlamak amacıyla Engelli Komisyonu oluşturduklarını anımsatan Üçlertoprağı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bunu kamuoyu ile paylaştık. Engelli dostlarımızla otomobil sporlarının vizyonunu daha geniş bir perspektifte tutarak çok başarılı çalışmalar yapacağız. Onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

– "Büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun isminin 2021 sezonuna verilmesine ilişkin de Üçlertoprağı, "Otomobil sporlarında 2021 sezonu, 22 Aralık günü vefat eden Demir Berberoğlu başkanımızın ismiyle anılacak." dedi.

Üçlertoprağı, "TOSFED yönetimi olarak otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayan büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla 2021 sezonuna başkan ve sporcu olarak otomobil sporlarının gelişimine emek vererek katkı sağlamış, geçmiş dönem başkanlarımızdan Demir Berberoğlu'nun adını vermeye karar verdik." şeklinde konuştu.