SIRADA İNSANLIK İÇİN SIRADIŞI BİZLER İÇİN SIRADAN VE SİZLERE HATASIZ AKTARABİLİRSEM MADALYA İSTEYECEĞİM BİR DOLANDIRICILIK HABERİ VAR..HATIRLAYACAKSINIZ; BAKIRKÖY ADLİYESİNDE "TOSUNCUK" LAKAPLI BİR SAVCI, SAVCI ARKADAŞLARINI SOYUP SOĞANA ÇEVİRMİŞTİ..,,SAVCI ARKADAŞLARINI 12 MİLYON LİRA DOLANDIRIP, KAYIPLARA KARIŞAN O SAVCIYI, SAVCIYA ŞİKAYET EDEN SAVCILARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SAVCILAR, DOLANDIRICI SAVCIYA, SORUŞTURMA AÇMIŞTI.. İŞTE O SAVCININ İZİNE POLİS, TAKSİM'DE BİR APART'TA ULAŞTI. KISKIVRAK YAKALADI…SERHAT ALAATTİNOĞLU'NUN ÖZEL HABERİ Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV “Tosuncuk” lakaplı savcı yakalandı!