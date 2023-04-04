Tosuncuk’a bir kötü haber daha

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank’ ifadesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Limited Şirketi ile Fame Game Software Limited Şirketi’nin yetkilileri ve ortakları oldukları belirtildi.

Mütalaada, bahse konu şirkette ‘bank’ kelimesini istisnasız bir şekilde tüm reklamlarında, web sayfaları ve sosyal paylaşım sitelerinde kullanıldığı, reklamların içeriğinde bahse konu sisteme belki bir miktar para yatırıldığında takip edilir ise daha çok para ile çıkış yapabileceklerinin ifade edildiği, doğrudan olmasa bile bu anlama gelecek şekilde ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

AYDIN’IN ‘OTURAK’ SAVUNMASI HATIRLATILDI

Faaliyetler kapsamında, 19 Ekim 2016 ile 6 Aralık 2017 tarihleri arasında Çiftlik Bank isimli organizasyon ve faaliyetleri adı altında para topladıkları, paranın önemli bir kısmını transfer ettikleri, ayrıca yargılama konusu olduğunun anlatıldı.

Mütalaada, Mehmet Aydın’ın savunmasında ‘bank’ ibaresini parklardaki oturak için söylediğini kast ettiği ve bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.

Mütalaada, bank ibaresinin banka gibi faaliyet gösterdiği ve kurumsal bir firma izlenimi vermek için kullanıldığı aktarıldı.

Mütalaada, Çiftlik Bank kelimesinin eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanıldığı, bahse konu faaliyetlerin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen anlamda mevduat kabul etme türünde bir faaliyet gösterdikleri yönünde para yatıranlarda algı oluşturduğu belirtildi.

AYRI AYRI 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ayrı ayrı 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan TCK 53. maddesinde sayılan hakları kullanmaktan ayrı ayrı yoksun bırakılmasına kabul verilmesi de istendi.

Duruşmada söz alan taraf avukatları mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.