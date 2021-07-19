Tosuncuk’un avukatları konuştu: Şikayetçi sayısı 3 bini geçti, bu sayı artabilir

Çiftlik Bank’la 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 20 gün önce Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Mehmet Aydın’ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, basın mensuplarına bilgi verdi.

FARKLI BİR DOSYASI DAHA VAR

Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın’ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: Teslim olmadan iki hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyuyla paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik.

Aydın’ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, “Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor” dedi.

BITCOIN’İ DE YOK MAL VARLIĞI DA

Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden Uluç, “Mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir. O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı” diye konuştu.

BOŞANDIĞINI BİZDEN DUYDU, İTİRAZ ETMEK İSTEMEDİ

Mehmet Aydın’ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden Şehmus Uluç, “Haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu” dedi.

28 SANIK, 3 BİN KÜSUR MAĞDUR VAR

Adli süreçle ilgili bilgi veren Avukat Fatih Kuş ise, Mehmet Aydın ile birlikte 27 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi:

– Mehmet Aydın’ın halihazırda Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı iki tane dosyası var. Bir ana dosyası var yine aynı mahkemede ek bir dosya daha açılmış. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nda iddianamesi henüz hazırlanmamış bir dosyası daha var. Zaten müvekkilin ilk ifadesi o dosyadan alındı, tutuklama o dosyadan yapıldı.

– Ağır cezadaki diğer dosyalarda da tutuklanması gerçekleşti. Bu dosyalardan yargılanması devam edecek. Yeni şikayetçilerin olması halinde yeni iddianameler yazılıp ek dosyalar hazırlanarak davalar açılabilir ya da dosya mevcut davayla birleştirilebilir. Biz gerekli savunmayı yapacağız.

– Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında şu an gizlilik kararı var. Normalde dosya ilk başladığında 48 sanık vardı. Bu sanıkların bir kısmı tefrik edildi. Dosyada şu an 28 sanık var. Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir. Neler olacağını zaman bize gösterecek. (DHA)



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