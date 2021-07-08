‘Tosuncuk’un ifadesindeki ‘mafya’ detayı: Suriyeli mücahit kardeşleri için benden para istedi

Mehmet Aydın, dün sabah saat 7.30 sıralarında getirildiği Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda dört saat ifade verdi.

Tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilen Aydın’ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

2016 yılında ofisi taşıdıktan sonra, yazılımcı, sosyal medya uzmanı, grafik tasarımcı gibi eleman alımı yaptığını söyleyen Mehmet Aydın savcılıktaki ifadesinde, yanında çalışanlardan birinin akrabası olan E.K. isimli kişinin sürekli ofisine gelip gitmeye başladığını anlattı. Aydın, “Ofisimize ilk taşındıktan sonra alt komşumuz E.K. hayırlı olsuna geldi. Kendisini mafyavari olarak tanıttı. Aynı şekilde şirketimde çalışan akrabası da bu şahsı mafyavari olarak bana anlattı. Daha sonra E.K. beni koruyacağını, piyasada başkaca şahısların bu işlerde yeni olduğum için beni harcayacağını, bu nedenle bana korumalık yapabileceğini, birlikte iş yapabileceğimizi söyledi. Ben de kendisini korktuğum için geçiştirdim” ifadelerini kullandı.

TERÖRİST İNTİBASI UYANDIRAN KİŞİLERLE OFİSİME GELDİ

Aydın, isteklerini karşılamadığı için E.K.’nın sürekli iş yerine silahla gelip gitmeye başladığını öne sürerek, “Ben de sürekli kendisini geçiştirmekteydim. O dönemde evlendim davetli olmadığı halde düğünüme ve sonrasında balayına gittiğim Antalya’da tatil beldesine, benim yanıma geldi ve sürekli benden para istedi. En son ofisime yanında Arapça konuşmalarından ve giyimlerinden dolayı terörist intibası uyandıran 3-4 kişi ve ağabeyi yeni cezaevinden çıkan S.K. ile birlikte geldi ve bana Suriye’deki mücahit kardeşleri için ‘Bursalı işadamı olarak senin de destek olman gerekiyor’ diyerek benden para istedi ben de ‘Tamam hallederiz’ diyerek geçiştirdim” dedi.

TEHDİTLER NEDENİYLE YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sonrasında eşiyle birlikte Urugay ve Arjantin’e gittiğini anlatan Aydın, mafyavari şahısların tehdidinden korktuğu için Çiftlik Bank oyununun yazılım geliştirmelerini ve finans işlemlerini Arjantin üzerinden ilk etapta gayri resmi yapmaya başladığını söyledi. Aydın, “İlk olarak ofis tuttuk ve home office olarak gelen ekibim burada gayri resmi olarak bir müddet çalıştı” dedi.

E.K. kendisini tehdit ettiği için 2016 yılında eşiyle Uruguay’a gittiğini ileri süren Aydın, E.K.’nın kendilerini sıkıştırması nedeniyle çalışanlarına vekaletname vererek, şirket merkezini gayri resmi olarak İstanbul’a taşıdıklarını anlattı. İfadesinde, E.K.’nın tehdit ve baskılarından bunaldığı için ve Türkiye’de kurduğu çiftliklere Uruguay’dan hayvan satın almak için Uruguay’a gittiğini ifade etti.

E.K.’NIN BASKIYLA LÜKS ARABASINI ALDIĞINI ANLATTI

Aydın ifadesinde, “İstanbul’a ofisi taşımadan önce E.K., ben yurtdışına gitmeden önce bana baskı kurarak şirketim Çiftlik Bilgi İşlem adına kayıtlı olan BMW marka aracı tanıdığı galericilere yüksek fiyata satabileceğini söyleyerek benden vekaletname aldı ve aracı aldı. Kendi adına kayıtlı Maserati marka aracı da kullanmam için bana verdi. Sonrasında BMW marka aracımı sattı ve parasını bana vermedi” dedi. Kendisinin de yurt dışına gitmeden önce Maserati marka aracı bir çalışanına verdiğini söyledi.

KENDİSİNİ VE AİLESİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

E.K.’nın kendisinden Maserati marka aracı istediğini ancak parasını vermeyeceğini bildiği için aracı teslim etmediğini anlatan Aydın, E.K.nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mafyavari kişilerle irtibatı bulunan F.S.E. isimli kişinin araya girdiğini ve kendisini aradığını belirten Aydın, “Benim güvenliğimi sağlayacağının garantisini vermesi üzerine eşimle beraber gitmiş olduğum Uruguay’dan Türkiye’ye geri dönüş yapmıştım” dedi. Aydın ifadesinde, aracın parasını alamaması nedeniyle de o zaman E. K.’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

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