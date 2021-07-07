‘Tosuncuk’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Savcılıkta yaklaşık 4 saat ifade veren Mehmet Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“ELDE ETTİĞİM PARAYLA DAHA FAZLA REKLAM YAPMAYA BAŞLADIM”

Savcılıktaki ifadesinde, ortaokulu bitirdikten sonra şirketlere internet sitesi yaptığını anlatan Aydın, 2015 yılında bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladığını söyleyerek, “Bilgisayar yazılımcısı arkadaşımla beraber Çiftlik Bank oyununun yazılımını yaptık. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. İlk başta çok yüksek beklentilerle başlamadım. Sanal hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu sanal ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin TL kadar para benim hesabıma geçmişti. Daha fazla kişiye ulaşmam gerekiyordu. Bu elde ettiğim kazançla daha fazla reklam yapmaya başladım” dedi.

3 AY SONRA ÜYE SAYISI 20 BİNE ULAŞTI

Bir süre sonra yanına eleman aramaya başladığını ve vergi ödediğini söyleyen Aydın, “Faaliyetlerimde 3’üncü aya geldiğimde oyunda yaklaşık üye sayım 20 bine ulaşmıştı ve bu üyelerden yaklaşık 500 kişi yatırımcıydı. Bu nedenle sistemle ilgili üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim ve yanıma eleman aramaya başladım” dedi.

ÜYE SAYISI ARTINCA ŞİRKET KURMUŞ

Bir süre sonra üye sayısının artış gösterdiğini ve şirket kurmaya karar verdiğini belirten Aydın, “Bu şirket üzerinden bir üyemizin tavsiyesi üzerine çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladım ve akabinde Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı Bursa ili Beşevler semtinde kurdum ve şarküteri olarak işletmeye başladım. Bu şirketime genel müdür olarak ağabeyim Fatih Aydın’ı atadım. Ağabeyim ürün tedarikini çevre civarlarda bulunan çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parası satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu” dedi.

DAHA AZ VERGİ VERMEK İÇİN ŞİRKETİ KIBRIS’A TAŞIMIŞ

Şirketin bir katının şarküteri diğer katının ise oyunun idare edildiği toplantı salonu ve ofisler olduğunu söyleyen Aydın, “Bu oyun üzerinden yapmış olduğum sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecimin yönlendirmesi üzerine sabit vergi ödeyebilmek amacıyla Kıbrıs’ta aynı dönemde 2016 yılı başlarında Fame Game Software Ltd. unvanlı şirketi ağabeyim Fatih Aydın ile birlikte kurdum. Ağabeyimle kurmamın sebebi Kıbrıs’ta şirketlerin en az iki ortakla kurulması zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı” diye konuştu.

‘HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTŞİRMEK ADINA…’

İki kişinin İstanbul’da bayi açmak için kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Aydın, “Hatırladığım kadarıyla 10-15 bin TL karşılığında bayilik verebileceğimi söyledim. Bu iki şahısta İstanbul Bakırköy’de Çiftlikbank logosunu kullanarak şarküteri açtılar. Daha sonra bayiilerimiz hızla artmaya başladı. Yine 2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa Karacabey’de bir çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık. Yaklaşık iki-üç ay sonra yine Bursa ili İnegöl ilçesinde ikinci bir çiftlik kiraladım. Büyükbaş hayvanlar aldık ve Karacabey’de bulunan büyükbaş hayvanları da buraya taşıdık. İnegöl’de kiralamış olduğum çiftliğin açılışı için tüm üyelerimi davet ettim burada bir açılış töreni gerçekleştirdik” diyerek bu açılıştan sonra üye sayısı ve gelirinin arttığını söyledi.

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