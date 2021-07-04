Tosuncuk’un sorgusu için evrakların incelenmesi bekleniyor

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Alaturka Online
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Çiftlikbank dolandırıcılığıyla adını duyuran Mehmet Aydın, Brezilya’da teslim olmasının ardından dün 22.00 sıralarında yurda getirildi. Önce İstanbul Havalimanı’ndaki adliyeye götürülen Aydın’ın parmak izi ve kimlik tespiti yapıldı.

Uçakta güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilen Tosuncuk lakaplı Aydın, pazar gecesi saat 00.20’de Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

EVRAKLARLA GELDİ

Mehmet Aydın’ın ülkemize gelirken Çiftlikbank’la ilgili çok sayıda dosya getirdiği öğrenildi. Ülkemizden giderken yanında götürdüğü dosyaları geri getiren Aydın’ın, evrakları emniyet birimlerine teslim ettiği öne sürüldü.

SORGU BAŞLAMADI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teslim edilen evrakları incelerken, Mehmet Aydın’ın sorgusuna incelemelerin ardından başlanacağı belirtildi.

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