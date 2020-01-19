TOSYÖV ve DenizBank, Konya’da KOBİ’lerle buluştu

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı’nın, Kredi Garanti Fonu A.Ş., Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliğinde ve Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım çözüm ortaklığında düzenlediği toplantı geniş katılımla 16 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

“KOBİ’LERİMİZİ BİLGİLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Toplantıda konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız KOBİ’lerin doğru finansal modelle geleceğe yol almaları için odalar ve meslek birlikleri ile iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirtirken; ”Bankacılığı kaynakların akılcı ve adil dağılımını sağlayan bir kamu görevi olarak görüyor ve bunu gerçekleştirmek için Türkiye’yi adım adım gezerek KOBİ’lerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ABD’DE OLDUĞU GİBİ YÜZDE 30’LARA ÇIKABİLİR”

Ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi bilen firmaların başarılı olacaklarını söyleyen Kulaksız; “KOBİ’lerimizin istihdam içerisindeki payı gelişmiş ülkelerin ortalamasının üzerinde yer almasına karşın toplam krediden aldıkları pay daha düşük kalıyor, yani KOBİ’lerimiz finansmana erişmekte sıkıntı yaşıyor. DenizBank olarak mesleki kuruluşlar iş birliğinde önemli inisiyatif üstlenerek KOBİ buluşmalarımızı hayata geçiriyoruz. KOBİ’lerimizin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmaları ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda el birliğiyle farkındalık yaratabilirsek KOBİ kredilerinin payı yüzde 24’lerden, Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi yüzde 30’lara çıkabilir” dedi.