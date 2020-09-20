Tottenham, Heung-Min Son'ın golleriyle kazandı

ANKARA (AA) – İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Tottenham, deplasmanda Southampton'ı 5-2 mağlup etti.
Saint Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 32. dakikada Danny Ings'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 45+2. dakikada Heung-Min Son'ın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altına alan Tottenham, 47'nci, 64'üncü ve 73'üncü dakikalarda Son, 82. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla 5-1 öne geçti. Southampton'da Danny Ings, 90. dakika penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma, Tottenham'ın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Son, attığı 4 golle galibiyette başrolü oynadı.