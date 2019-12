Tottenham Hotspur Chelsea maçında ırkçı tezahürat skandalı!

Premier League’in 18. haftasında Tottenham Hotspur konuğu Chelsea’ye 2-0 mağlup olurken maçta pek çok olay geceye damga vurdu. Heung-Min Son’un Rüdiger’e müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart, Gazzaniga’nın Alonso’ya müdahalesi sonrası verilen penaltı ve bu iki pozisyonu da hakem Anthony Taylor’ın değil VAR’ın tespit etmesi öne çıkarken “ırkçılık” da karşılaşmaya damga vuran konular arasındaydı.

Maçın 63. dakikasında Tottenham’ın yeni stadında tribünleri dolduran taraftarların bir kısmının Antonio Rüdiger’i hedef alan şekilde maymun sesleri çıkardığı ve ırkçı söylemlerde bulunduğu Almanya Milli Takımı’nın da formasını giyen stoper tarafından dile getirildi.

Rüdiger, ırkçı saldırı üzerine takım kaptanı Cesar Azpilicueta’ya durumu anlatınca Azpilicueta da Hakem Anthony Taylor’a problemi iletti. Taylor, kenara gelerek bir anons geçilmesini istedi. Anonsta, “Taraftarlar arasındaki ırkçı davranışlar oyunu bölmekte. Lütfen, ırkçılığın futbolda yerinin olmadığını hatırlayın” ifadeleri yer aldı.

Gergin geçen maçta oyuncular da yer yer hararetli tartışmalar yaşarken Kepa’nın koruduğu kale de pet şişe yağmuruna tutuldu.

Premier League`de dev derbide kazanan Chelsea oldu! İngiltere Premier League`de Londra derbisinde Chelsea, Tottenham`ı deplasmanda 2-0`lık skorla mağlup etti. Chelsea`da menajerlik yaptığı dönemde takımın en önemli isimleri arasında yer alan ve şu an Maviler`i çalıştıran Frank Lampard, eski hocası Jose Mourinho`yu devirmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Antonio Rüdiger maçın ardından kişisel Twitter hesabından ırkçı saldırılar üzerine bir açıklamada bulundu:

“Bir futbol maçında ırkçılık görmek oldukça üzücü lakin bunu toplum içinde konuşabilmemiz önemli. Aksi halde birkaç gün içinde yine (her zaman olduğu gibi) unutulacak. Saldırganların birkaç aptaldan ibaret olduğunu biliyorum ve bu duruma Tottenham kulübünü dahil etmek istemiyorum. Geçen saatlerde Spurs taraftarlarından da destek mesajları aldım, çok teşekkür ederim.

I don’t want to involve Tottenham as an entire club into this situation as I know that just a couple of idiots were the offenders. I got a lot of supportive messages on social media from Spurs fans as well in the last hours – thank you a lot for this. (2/4)

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019