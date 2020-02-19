Tottenham RB Leipzig maçı hangi kanalda? Tottenham Leipzig maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan Atletico Madrid-Liverpool ve Borussia Dortmund-PSG maçlarının ardından bu akşam Tottenham ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Devler liginde zirveye giden yolda iki ekip karşılaşmadan galip ayrılarak rövanş maçı için avantaj yakalamanın peşinde. Peki Tottenham Leipzig maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Tottenham Leipzig maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmadan tüm detaylar.

TOTTENHAM RB LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşmalar devam ediyor. Bu akşam İngiliz ekibi Tottenham sahasında Alman ekibi RB. Leipzig’i konuk ediyor. Saat 23.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara geliyor.

TOTTENHAM RB LEİPZİG MAÇ ANALİZİ

-Tottenham ve Leipzig kulüp tarihlerinde ilk kez karşılaşacak. Bu eşleşme, Leipzig şehrinde yer alan bir takımın bir İngiliz ekibiyle oynayacağı ilk resmi maça sahne olacak. Geçen sezon son 16 turunda Borussia Dortmun’u eleyen Tottenham ise üst üste ikinci kez bu aşamada bir Alman takımıyle eşleşti.

-Tottenham’ın yeni stadyumunda bir Alman rakibini ağırladığı ilk maç, grup aşamasında Bayern Münih’in 7-2 kazandığı karşılaşmaydı. İngiliz ekibinin Bayern ile oynadığı iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı.

-Bu sezon arka arkaya üçüncü kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak olan son finalist Tottenham, daha önce grup aşamasını sadece bir kez geçmişti.

-Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek. Borussia Dortmund ve Bayern Münih dışında son 16 turunu geçen son Alman takımı Wolfsburg’du.

-Şampiyonlar Ligi gruplarında kalesinde gördüğü 14 golle bu alanda son 16 takımları arasında en kötü dereceye sahip olan Tottenham, bu gollerin yarısını Bayern Münih’i konuk ettiği karşılaşmada yedi.