TPAO Akdeniz’de petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

Türkiye Petrolleri, Akdeniz’de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvurdu.

Sozcu.com.tr

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG’e Akdeniz’de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim’de başvuru yaptı.

Türkiye’nin ulusal petrol şirketi olan TPAO, halihazırda karada ve denizde bazı hidrokarbon arama ve üretim projeleri yürütmeye devam ediyor.

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