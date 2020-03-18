TPFD’den TFF’nin ‘devam’ kararı hakkında ‘çekimser’ açıklama

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), TFF’nin maçları ertelememesi hakkında bir açıklama yayınladı. Özellikle Süper Lig’de forma giyen pek çok futbolcu, “devam” kararına büyük tepki gösterirken konuyla ilgili olarak gerektiği kadar devreye girmemekle eleştirilen TPFD açıklamada bulundu.

TPFD yaptığı açıklamada TFF’nin kararını oyuncuların ağırlıklı görüşünün aksine eleştirmekten kaçınırken taleplerin iletildiğini söyledi. İşte o açıklama:

“Maçların seyircisiz oynaması kararından sonra, futbolcu arkadaşların durumu, sıkıntıları ve istekleri ile ilgili geçtiğimiz Cuma günüden itibaren gelişmeleri takip ediyor ve yetkililer ile sürekli iletişim halinde olduğumuzu sizlere belirtmek isteriz. Son 2 günde var olan sıkıntıların büyümesi ve futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Oyuncuların düşüncesi ve özellikle yabancı futbolcu arkadaşlarımızın tavrının ne olduğu konusunda bilgilendirme yaptık.

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Geldiğimiz noktada, bugün gerçekleşen devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz.

Gelişmeler oldukça bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.”