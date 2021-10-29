TRABLUS’TA BİR GECE “BİR CÜNEYT ÖZDEMİR ÖZ-BELGESELİ”





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — "Bir Cüneyt Özdemir Öz-Belgeseli" serisinin bir diğer videosu olan "Trablus'da Bir Gece" belgeseliyle sizleri 24 Şubat 2011'de Libya'nın yıkıldığı zamana götürüyoruz. Cüneyt Özdemir 42 yıllık otoriterliğin nasıl yıkıldığını, Kaddafi rejiminin nasıl düştüğünü ve o dönemde neler yaşandığını tüm şeffaflığıyla anlatıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir