Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı

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Alaturka Online
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TRABZON (AA) – Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen 5 kişiye yönelik Trabzon merkezli İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, emekli ve muvazzaf uzman çavuşlar F.Ö, Y.E.A, G.Ö, N.K. ve Y.E.B. yakalandı.

Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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