Trabzon’da AKP’nin ‘mega projesi’ yine yalan oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 2023 Yatırım Yılı Programı’nda Trabzon’a ayrılan pay hayal kırıklığı yarattı.

454 milyar 162 milyon 242 bin lira toplam bütçeden Trabzon’a 2 milyar 857 milyon 503 bin lira yani yüzde 0,63 bütçe ayrıldı.

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora “İhale edilmezse, yeni dönemde milletvekili aday adayı olmam” dediği Güney Çevre Yolu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 2015 yılında “AK Parti iktidarı için Güney Çevre Yolu çerezdir. Yapacağız” demişti.

AKP’nin 20 yıldır her seçim döneminde mega proje olarak vaat ettiği Güney Çevre Yolu, 2023 Yılı Yatırım Programı’nda yer almadı.

AKP’nin vaatleri arasında yer alan Demiryolu Projesi 2053 yılı yatırım planına ertelenmişti. Ne Demiryolu’na, ne de Yatırım Adası’na bütçe ayrılmadı.

4 BAKAN, 4 VEKİLİ VAR AMA TRABZON SAHİPSİZ!

2023 Yılı Yatırım Programı’nın hayal kırıklığı yarattığını ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şöyle konuştu:

*454 milyar liralık yatırımdan Trabzon’un payına düşen yaklaşık 3 milyar lira. Yani toplam yatırımın yüzde 1’i bile değil. Güney Çevre Yolu, Demiryolu ve Yatırım Adası gibi Trabzon’un acil ihtiyacı olan projelerin hiçbiri programda yok.

*Trabzon’da AKP’nin 4 tane bakanı var ve 4 tane de milletvekili var. Yani AKP Trabzon’da 4 bakan ve 4 milletvekili ile dört dörtlük iş yapabilme potansiyeli, kapasitesi ve gücüne sahip. Milletimiz, Trabzonlu hemşehirlerimiz onlara bu gücü bu yetkiyi bu kudreti vermişler.

*Fakat Trabzon’a yapılması düşünülen, Trabzon’a söz verilen projelere ilişkin rakamlara baktığımızda ortada vahim bir tablo var, ortada Trabzon’un büyük bir sahipsizliği var.

CORA O SAMİMİ YAKLAŞIMININ TAKİPÇİSİ OLACAKTIR

AKP Milletvekili Salih Cora’nın Güney Çevre Yolu ile ilgili sözlerini hatırlatan CHP’li vekil Kaya,

şöyle konuştu:

*Trabzon’a ilişkin verilen sözler maalesef 2023 Yatırım Programı’nda yok. Demiryolu ve Güney Çevre Yolu’na ilişkin tek bir cümle, tek bir satır yok.

*Dolayısıyla buradan ben iktidar milletvekillerine çağrı yapıyorum; Trabzon’a verilen bu sözleri hep birlikte takip edelim, bu sözlerin hesabını soralım. Sayın Cora o samimi yaklaşımının takipçisi olacaktır, diye düşünüyorum.

*Güney Çevre Yolu’nun projelendirilmesi, yatırım programına alınması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım.

*Hak ettiği ve söz verilen Güney Çevre Yolu’nu Trabzon’umuza hep birlikte kazandıralım istiyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’nin 2009 yerel seçimlerinde 61 proje vaadiyle, ‘Sen Trabzon’sun Büyük Düşün’ sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyasında Güney Çevre Yolu, Demiryolu ve Lojistik köy yer alıyor.