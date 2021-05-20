Trabzon'da bahis sitelerine para kaptıran kadın, yardım istediği arkadaşı tarafından dolandırıldı

TRABZON (AA) – Trabzon'da, bahis sitelerine parasını kaptıran kadın, yardım istediği arkadaşı tarafından Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in adı kullanılarak dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde ikamet eden N.Ş. (27), bir süre önce bahis sitelerine para yatırdı.

Kendisinden para talep eden dolandırıcılara 32 bin lira gönderen kadın, dolandırıldığını anlayınca arkadaşı A.Y'ye durumu anlatarak yardım istedi.

Tanıdığı avukatlar olduğunu ve parasını geri alabileceğini söyleyen A.Y, N.Ş'den avukat ücretleri için 5 bin lira talep etti.

Parayı gönderdikten sonra dosyayı sorduğunda her seferinde kendisini oyalayan ve avukatların isimlerini vermeyen A.Y, N.Ş'den Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in ismini kullanarak tekrar para talep etti.

Bahis oynadığı gerekçesiyle hapis cezası alabileceğini ancak bunun para cezasına dönüştürüleceğini iddia eden A.Y, "Ben Hüseyin Tuncel, dosyanıza takipsizlik kararı verildi. Devlete gerekli dosya paranızı ödeyiniz. N.Ş. beraat etti." yazılı ekran görüntüsünü gösterdiği kadından 5 bin lira aldı.

Son olarak A.Y'nin, başsavcının FETÖ soruşturmasından görevden alındığını iddia ederek kendi başının çaresine bakmasını istemesi üzerine arkadaşı tarafından da dolandırıldığını anlayan N.Ş, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu.

Gözaltına alınan A.Y, ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in ismini kullandığı için pişman olduğunu belirtti.

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.Y'nin, parasının geri ödenmesinin ardından N.Ş'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine tahliyesine karar verildi.