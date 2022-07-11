Trabzon’da Bakan Varank’a zam tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon’da vatandaşın zam tepkisiyle ile karşılaştı.

Elif ÇAVUŞ

AKP Trabzon İl Başkanlığı’nın Trabzon Meydanı’nda düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı.

Bakan Varank, “Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz” dediği esnada bir vatandaş “Ama işsizlik var” derken, arka taraftan Varank’a seslenen bir vatandaş da “Ekmek 8 lira oldu, un çuvalı 500 lira oldu, nasıl olacak bu? Ne söylüyorsun?” diye bağırdı.

“ELLEME ELLEME KALSIN ORADA”

Bakan Varank, konuşmasını bölerek, vatandaşa müdahale edenlere, “Elleme elleme kalsın orada” dedi.

Konuşmasını sürdüren Varank, “Sıkıntıların farkındayız. Bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, ‘Bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şuanda özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntıları var. Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım’ dedi. Biz sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıların üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz” diyerek cevap verdi.

“SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

Varank, konuşmasının devamında, “Bu ülkede asgari ücret uygulaması 1960’tan itibaren var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150’lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar, temmuz ayında ‘Yahu vatandaşlarımız mağdur oldu, bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım’ dedi? Hiçbir iktidar demedi. Evet, biz sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıların üstesinden de nasıl gelineceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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