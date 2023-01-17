Trabzon’da Gürcistanlı mafya liderini öldürenler tutuklandı

Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde 3 gün önce 61 VN 966 plakalı otomobilinde Gürcistanlı mafya olarak tanınan Revaz Lordkipanidze’yi (65), arkasından gelen CB 7949 TC plakalı otomobilden inerek silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan R.M. ve N.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
ÇETE LİDERİYMİŞ
Trabzon’da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis’ adıyla tanınan mafya lideri Revaz Lordkipanidze olduğu öğrenildi.
Çeşitli organize gruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze’nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldığı öne sürüldü.