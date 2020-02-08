Trabzon’da hava ulaşımına kar ve sis engeli

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı’ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 252 mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana sürdürürken, kar yağışının şehir merkezi Ortahisar ilçesi başta olmak üzere sahillere ulaşması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, kar yağışı nedeniyle vatandaşların özel araçlarını kullanmamaları istendi. Kar nedeniyle trafikte kalan araçların çalışmaların aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Toplu taşıma araçlarının kullanılmasını, belediye ekiplerimize gerekli konularda yardımcı olunmasını özellikle talep ediyoruz. Ekiplerimiz, şehrimizin her noktasında gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA-İHA)

İLGİLİ HABER Son dakika: İstanbul’da kar ne zaman bitecek? Soğuklar bitmiyor!