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4 Mayıs 2023
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Trabzon’da HÜDA PAR yine stant açtı, olaylar çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Trabzon’da dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde şehrin en işlek caddesine stant kuran HÜDA-PAR’a vatandaşlar tepki gösterdi. “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganlarıyla HÜDA-PAR’ın standını yıkan vatandaşları, polis sakinleştirmeye çalıştı.

‘BİZ  ŞERİATÇIYIZ’ DİYENLERLE ‘BİZ CUMHURİYETÇİYİZ’ DİYENLER KAVGA ETTİ

HÜDA-PAR bugün de aynı cadde üzerinde stant açtı. Stant ısrarını sürdüren HÜDA-PAR yine vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, HÜDA-PAR’lılar, oluşan tepkiye rağmen geri adım atmadı. “PKK’lısın değil mi sen, zoruna gidiyor değil mi, Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan” diye bağıran bir kişiyle , “Biz Cumhuriyetçiyiz” diyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Standın etrafında toplanan vatandaşlar, HÜDA PAR’lılara tepki gösterirken, standın dün olduğu gibi bugün de toplanıp, bölgeden kaldırılması isteniyor.

Olay yerine Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk de gelirken, güvenlik güçleri standı koruma altına aldı, gerginlik ise sürüyor.

Alaturka Online
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