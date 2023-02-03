Trabzon’da İmamoğlu’nu uğurlamak isteyen partililere polis engeli





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turu kapsamında gittiği Giresun’da İBB’nin katkıyla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla buluştu. Giresun ve ilçelerinde yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, İstanbul’a dönmek üzere memleketi Trabzon’a hareket etti.

İmamoğlu’nu uğurlamak için Trabzon Havalimanı’nda toplanan partililer, polisin engeliyle karşılaştı. VIP sahasına girişi engellenen CHP Trabzon Gençlik Kolları, üzerinde “Haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği sıfırlayacağız” yazılı pankartı açarak, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerin yanına giderek selamlaştı.

İLÇE BAŞKANI İSYAN ETTİ

Polisin müdahalesiyle karşılaşan CHP Araklı İlçe Başkanı Mecit Solmaz, “AK Parti’nin kapıcısı gelse kapıyı açarlar, biz ilçe başkanları burada bekliyoruz. Yazık günahtır bu millete. Bahçede dursak ne olur, biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Buradaki herkes CHP’li” diyerek tepki gösterdi.