Trabzon’da Millet ve Cumhur İttifakı arasında gerginlik çıktı





Trabzon’un Kahramanmaraş Caddesi’nde CHP ile AKP karşılıklı stant açtı. Bir tarafta ‘Hak, hukuk adalet’ sloganları atılırken diğer tarafta ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atıldı. Sloganlar atılırken bozkurt işareti yapan bir şahıs CHP standına doğru “Adaleti git Apo’ya söyle onları, bizim kardeşliğimiz imanla gidiyor, sizin yaptığınız Kandil’e gidiyor” diyerek bağırdı, CHP’liler ‘Saygılı ol’ karşılığını verdi.

Sloganlar bir süre daha devam ettikten sonra CHP standında bulunan Milletvekili adayları Sibel Suiçmez, Erdi Çakır, Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, DEVA Partisi İl Başkanı Serkan Işıklı ve partililerden oluşan yaklaşık 30 kişilik gurup, standı toplayarak Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yürüdü.

O anda aralarında AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Ortahisar İlçe Başkanı Selaattin Çebi’nin de bulunduğu ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganı atan kalabalık bir gurupla karşı karşıya geldi. Karşılıklı geçişme esnasında iki gurup arasında yumruklaşmalar yaşandı.

KADIN OLMAMA RAĞMEN ÜSTÜME YÜRÜDÜLER

Olayın ardından CHP Trabzon Milletvekili adayları, Millet İttifakı temsilcileri, Atatürk Alanı’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşma yapan Milletvekili Adayı Suiçmez, “Kahramanmaraş Cadde’mizde Trabzon’da olmayan bir şey olmuştur. Biz bugün gençlerimiz açtığı stanttaydık. Gerekli çalışmayı yaptıktan sonra hiçbir gerginlik olmadan aslında provokasyonun da ön seslerini aldıktan sonra gençlerimiz standı topladılar. Sessiz bir şekilde alanı terk ettik. Zorlu Otel’in önüne geldiğimizde AKP İl Başkanı demekten üzüntü duyduğum şahsın başını çektiği bir kalabalık güruh ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek üzerimize yürüdüler. En önde idim. Önde İl ve ilçe başkanını gördüğüm sırada onlara ‘merhaba’ demek için elimi uzattım. Ancak kadın olmama rağmen üstüme geldiler. Ellerimle onları sağa sola açarak kalabalığı yardım. Ön tarafa geçtim. Arkadaşlarım beni uzaklaştırmaya çalışırken arkamdan gelen milletvekili adayımıza ve gelecek partisi il başkanımıza saldırdılar” dedi.

İSTİFAYA DAVET ETTİ

İl ve ilçe başkanını istifaya davet eden Suiçmez, “Elimizde görüntüler var. Açık ve net. Bizzat ben provokasyona şahidim. Bir kadının önünü kesmenin ne demek olduğunu Trabzon halkı onlara sandıkta soracaktır, il ve ilçe başkanını istifaya davet ediyorum” diye konuştu.

“PROVOKASYONLARIN AYAK SESLERİ GELİYORDU”

Provokasyonlara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Suiçmez, “Kaç günden beri Trabzon’da provokasyonların ayak sesleri geliyordu. Bunu ben biliyorum da yetkililer bilmiyor mu? Sayın İçişleri Bakanı, Vali, Emniyet Müdürü bilmiyor mu? İstihbaratını almıyor mu? Trabzon kentini provokasyonla anılan bir kent yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi yetkilileri göreve davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜNE ÇAĞRI

Suç duyurusunda bulunmayacaklarını, güvenlik güçlerinin kendiliğinden harekete geçmesi gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili adayı Suiçmez, “Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, seçimler, seçim güvenliği, adayların güvenliği sizin namusunuzdur. Sayın emniyet müdürüne çağrı yapıyorum. Provokasyonu yapan ve başında olan AKP İl ve ilçe başkanı provokasyonu biz yapmışız gibi anlatıyor. Bütün Mobese görüntülerini alsınlar. Kimin provokasyon yaptığını hepimize göstersinler. Suç duyurusunda bulunmamızı beklemesinler. Bu kamu suçudur. Güvenlik güçlerimiz kendiliğinden harekete geçerlerse memnun oluruz” ifadelerine yer verdi.

“ZİLLET İTTİFAKI GİTTİKÇE ÇİRKEFLEŞMEKTEDİR”

AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Akşam saatlerinde Maraş caddesinde AK Parti kadın kollarımızın kurduğu standımız, başını Millet İttifakının milletvekili adaylarının çektiği bir gurup tarafından meşaleler ile sözlü ve fiziksel tacize uğramıştır. 14 Mayıs’ta sandığa gömüleceğini anlayan zillet ittifakı mensupları gittikçe çirkefleşmektedirler. Seçim bir demokrasi şölenidir. Bu havayı bozmaya çalışanları esefle kınıyorum”