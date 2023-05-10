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9 Mayıs 2023
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Trabzon’da mitingler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı’nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı’nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kent Meydanı’nda yapılacak İYİ Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı’ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi’nden Gazipaşa Caddesi’ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi. (AA)

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