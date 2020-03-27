Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için “yüz koruyucu siperlik” üretimi

TRABZON (AA) – Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Arsin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" yapıyor.

Arsin Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ'ın öncülüğünde, Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatan öğretmenler, okulda ve evlerine götürdükleri 3D yazıcılarla sağlık personeli için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçılardan gelen talep üzerine gönüllü öğretmenlerce an yüz korucuyu siperlik hazırladıklarını söyledi.

Üretim yapılan 3D yazıcının da kullanılan malzemenin de yerli üretim olduğunu belirten Özdemir, "Şu an günlük üretimimiz yaklaşık 30, bu sayıyı artırmayı bekliyoruz. Başta Trabzon olmak üzere tüm sağlıkçıların hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Üstündağ ise öğretmenlerin büyük bir vefa örneği gösterdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin evlerinde sabaha kadar yüz korucuyu siperlik ürettiğini anlatan Üstündağ, "Bu üretimin güzelliği, üretimi gerçekleştirdiğimiz yazıcı da okulumuz tarafından tasarlandı, üretildi. Bu yerli 3D yazıcıyla yerli siperlikler üretiliyor. Üç öğretmenimiz günde yaklaşık 30-40 siperlik üretiyor. Bunları inşallah sağlıkçılarımıza ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Savaş Levent Eroğlu da şunları kaydetti:

"Ülkemizin şu an geçirdiği zor dönemlerde bir nebze bizim de katkımız olması için siperlik tasarladık. Bu siperliğin okuldaki 3D yazıcıda baskı alıyorum. Diğer öğretmen arkadaşımız da kendi yazıcısını evine götürerek evden baskı yapıyor. Bu şekilde ülkemize, sağlık çalışanlarına bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz."