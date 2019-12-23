Trabzon’da orman yangını! Evler tahliye edildi

İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi’nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

50 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane’den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, şu ifadeleri kullandı;

*Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık.

*Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz.

VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI

Trabzon’da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratle müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

*İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür.

*Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir.

*Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. DHA