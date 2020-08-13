Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı 1kişi öldü

TRABZON (AA) – Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Musa Hamurci (61) yönetimindeki 06 EB 2684 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Dere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilde bulunan 80 yaşındaki Sabri Hamurci olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Hamurci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.