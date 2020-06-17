Trabzon'da sporcular kademeli olarak antrenmanlara başladı

TRABZON (AA) – Trabzon'da sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte kademeli olarak antrenmanlara başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, normalleşme süreciyle spor salonlarında başlatılan kontrollü antrenmanların sürdüğü belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle verilen ara sonrası spor salonlarının yeniden hareketlendiği vurgulanan açıklamada, "Şimdilik fitness, atletizm sahaları, yürüyüş alanları ve özel salonlar kontrollü olarak halka açılırken, diğer salonlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), olimpik ve paralimpik takımlarının yanı sıra lisanslı sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor. " ifadeleri kullanıldı.

– Öztürk: "Salonlarımızı kademeli olarak sporculara açtık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hem merkez hem de ilçelerdeki spor tesislerinde son derece titiz şekilde hijyen kurallarının uygulandığını kaydetti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında antrenmanların on-line gerçekleştirildiğini hatırlatan Öztürk, "Salgın sürecinde sporcularımıza antrenörlerimiz tarafından on-line antrenman yaptırılıyordu. Devletimizin bütün kurumlarının başarılı çalışmaları ve halkın da desteğiyle salgınla mücadelede gelinen noktada, salonlarımızı kademeli olarak sporculara açtık." bilgisini paylaştı.

Öztürk, ilk aşamada belirli branşlarda çalışmaların kontrollü ve kati kurallar çerçevesinde başladığını, müsabakalara katılacak lisanslı sporcuların antrenmanlara alındığını aktararak, halkın şimdilik fitness, atletizm sahaları, yürüyüş alanları ve özel salonlardan yararlandığı ama direkt temasın olmadığı branşlarda gelişmelere göre kademeli olarak tesislerde çalışmaların yapılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi de bütün tesislerin antrenman öncesi ve sonrası detaylı bir şekilde temizlendiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde sporcu ve antrenörlerin girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Tesislerin her tarafında, salonlarda dezenfektanlar mevcut. Temizlik konusunda her türlü tedbir, tavizsiz bir şekilde alınıyor. Sporcularımız son derece hijyen bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.