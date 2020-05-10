Trabzon'daki annesine Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu sayesinde çiçek ulaştırdı

TRABZON (AA) – Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Anneler Günü"nde ayrı kaldığı annesine çiçek göndermek isteyen gencin talebini yerine getirdi.

Ankara'da yaşayan Barış Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası seyahat ve 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle memleketi Trabzon'a gelemedi.

Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde yaşayan annesi Elmas Yılmaz'ın Anneler Günü'nü kutlamak isteyen Yılmaz, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle Trabzon'a gelemediğini ve annesini göremediğini belirten Yılmaz, çiçek göndermek için birçok firmaya sorduğunu ancak annesinin yaşadığı mahalleye kurye hizmeti verilmediğini belirtti.

Yılmaz, mesajında, "Sizin yardımlarınızla en azından bir çiçek göndermek istiyorum. Umarım mesajımı görür ve yardımcı olursunuz." ifadesine yer verdi.

Bunun üzerine Zorluoğlu, cevap yazdığı gençten, annesinin adres ve telefon bilgisini istedi.

Zorluoğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Elmas Yılmaz'a Anneler Günü'nde çiçek ve hediye ulaştırdı.

Barış Yılmaz, sosyal medya hesabından annesinin çiçekle fotoğrafını paylaşarak, Zorluoğlu ve yardımcı olan herkese teşekkür etti.