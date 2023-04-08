Trabzon’daki kadınlar Selvi Kılıçdaroğlu’ndan eşit atama istedi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin Trabzon ve Rize’de organize ettiği Türkiye’de Beslenme Saati Uygulaması programlarına katılmak üzere bölgeye geldi. Kılıçdaroğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın eşi Tuba Kaya da eşlik etti.

“KADINLAR DESTEKLENMELİ”

Trabzon programı kapsamında Beşikdüzü ilçesinin Oğuz Mahallesi’ndeki Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, burada Trabzon kültürünü yansıtan el emeklerini inceledi, üreten kadınlardan bilgi aldı. Yöre kadınlarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, kadınların sosyalleşmesi ve üretime katkı sağlaması için desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“EŞİT TEMSİL YETMEZ, EŞİT ATAMA İSTİYORUZ”

Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Güler İpek, “Köylerde genellikle yaşlılarımız var. Onları sosyalleştirmek de bizim için çok önemli. Yürüyemiyorlar, birbirlerinin yanlarına gidemiyorlar, eski arkadaşlıklarını kuramıyorlar. Biz onları derneğimize getirerek sosyalleştiriyoruz” dedi.

Eşitlik İnisiyatifi temsilcisi Teşrife Boysan ise, “Güler hanım ve arkadaşlarının burada verdiği mücadeleyi biliyoruz. Kadınlar sadece kadınlar için bir şey istemiyorlar, o bölgede yaşayan tüm dezavantajlı, yaşlılarımız da dahil, engellilerimiz dahil hepsinin hayatını kolaylaştıracak bir şeyler istiyorlar. Çünkü kendi hayatları da böylece kolaylaşıyor. O nedenle biz ısrarla eşit temsil çok kıymetli, sadece eşit temsil yetmiyor atamalarda da eşit atama istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

İstanbul Sözleşmesi’ni de gündeme getiren Boysan, “İstanbul Sözleşmesi, altını defalarca çizdiğiniz bu eşitliği devlete yükümlülük olarak vermişti. ‘Bunu sağlamalısın’ diyordu ve bununla ilgili bir yükümlülüğün altına imza atmıştı. O yüzden kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diye konuştu. Kılıçdaroğlu ve kadınlar, Boysan’ın konuşmasını alkışladı.

“TELEFON NUMARASINI ALACAĞIZ, ONU RAHAT BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “İnşallah Cumhurbaşkanımız seçilecek” diyen kadınlardan biri “İstiyoruz ki köylere önem verilsin” dedi.

Dernek Başkanı İpek ise “Telefonlarını alacağım, yakasını bırakmayacağım” diyerek söze devam etti. Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Selvi Kılıçdaroğlu ise “Sorunlar çok, adaletle ilgili sorunlar var” dedi.

“OKULLARDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ÖĞRETİLMELİ”

Kılıçdaroğlu, dernekte bulunan bir öğrenci ile eğitim üzerine sohbet etti. Kız öğrenci, “Eğitimi sadece kelimelerle, sayılarla gösteriyoruz. Mesela derslerde ‘kadın-erkek eşitliği’ öğretilebilir. Bir kız çocuğunun bir erkek gibi davranmasından ziyade eşit olduğunu öğretmeleri gerekiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu öğrenciye, “Tabi ki bunlar yapılabilir, eğitim farklı bir şey, şimdi siz çok iyi bir doktor olabilirsiniz ama eğer özellikleriniz eksikse, eksiksinizdir. Burada annenin sorumluluğunun daha fazla olduğundan bahsediyoruz. Önemli olan insan yetiştirebilmek” diyerek yanıt verdi.

Beşikdüzü ziyaretinin ardından Yomra Kadın Kooperatifi’ni ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu’na kadınlar burada da ürettikleri el emeklerinden hediye etti. Kılıçdaroğlu yarın Rize’nin Fındıklı ilçesinde programını sürdürecek.